Also alles halb so wild?

Bei der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2022 gaben 26 Prozent der Personen mit minderjährigen Kindern an, in einer eher schwierigen bis sehr schwierigen finanziellen Situation zu sein. Armutsgefährdet sind etwa 15 bis 16 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das hat sich seit 2007 nicht gross verändert.