Zehn Gadgets für den Kreissaal

2. Bluetooth-Lautsprecher

Vielleicht habt ihr für die Geburt eine Playlist erstellt, die ihr im Kreissaal gemeinsam mit eurem Partner hören möchtet? Am unkompliziertesten geht das, wenn ihr selber einen Lautsprecher mitbringt, den ihr via Blootooth mit dem Smartphone verbinden könnt. Musik entspannt, erinnert euch vielleicht an schöne Momente oder gibt wenn nötig einen schnelleren Takt an und macht die Wartezeit (auf eine PDA, eine Geburtswanne, die nächste Wehe) etwas angenehmer.