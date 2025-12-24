Finn ist als Werbefigur eine Ikone

Kempter wurde quasi als Finns Pflegepapi vom Erfinder und «Vater» des süssen Kerlchens mit den grossen Kulleraugen, der Knubbelnase und dem kleinen Mund eingesetzt: Livio Dainese (52) hob Finn 2017 aus der Taufe. Die Idee war ihm bei einer Zugfahrt gekommen. Vor vier Jahren vertraute der Kreativchef und Co-CEO der Werbeagentur Wirz Finn Jan Kempter als Pflegesohn an. «Zuerst war ich skeptisch. Als Werber macht es mehr Spass, sich etwas Neues auszudenken, als Bestehendes zu übernehmen», gesteht Kempter. Inzwischen sehe er es als grosse Ehre an, Finn begleiten zu dürfen und seine Geschichte weiterzuerzählen. «Zumal ich behaupten würde, dass der kleine Wichtel die wohl ikonischste Werbefigur der Schweiz ist.»