Die Reichen und Schönen vertrauen Dr. Duve

Seit knapp einem Jahr wohnt das deutsch-brasilianische Ehepaar in Kilchberg ZH in einer Mietwohnung. Seine Heimat München hat das Gespann hinter sich gelassen. Stefan Duve praktiziert zwar noch zwei Tage pro Woche im Haut- und Laserzentrum in der bayrischen Hauptstadt («in der Praxis dort geht es zu wie in einem Taubenschlag»), aber sein Lebensmittelpunkt befindet sich in der Schweiz. Als Partner in der Clinic Utoquai in Zürich («Schweizerinnen und Schweizer wollen im Vergleich zu den Deutschen mehr reden und sich informieren»). «Ich brauchte eine neue Herausforderung», erklärt der 62-Jährige.