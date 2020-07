Wie richtet man die Umgebung für ein Kind idealerweise ein?

Wichtig ist, dass die Kinder Platz haben zum Spielen, dass also nicht alles vollgestellt ist. Am Anfang braucht ein Kind gar keine Spielsachen, Krabbelbabys räumen zuerst die unteren Schränke aus – Eltern müssen also darauf achten, dass sich dort nur Dinge befinden, die dafür geeignet sind, zum Beispiel Becher, Pfannen, Kellen. So beginnt das Kind, seine Umgebung zu entdecken. Bis es irgendwann in seinem eigenen Zimmer spielen möchte.