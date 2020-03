Also empfehlen Sie Eltern, eine Art Stundenplan einzuführen?

Stundenplan wäre wohl etwas zu viel. Aber klare Strukturen in Form von fixen Lernzeiten können sicher helfen, das ist zuhause aber natürlich viel schwieriger umzusetzen, als in der Schule. Aber gewisse Abmachungen sind sinnvoll. Eltern können zum Beispiel festlegen, dass das Home-Learning um halb Neun Uhr beginnt und bis am Mittag dauert. Wenn das Kind in dieser Zeit seine Aufgaben erledigt, hat es am Nachmittag frei. Sonst kann es am Nachmittag weiter daran arbeiten.