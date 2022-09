So tickt Blake Lively als Mutter

Wie sehr ihr auch die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Töchter am Herzen liegt, machte die Schauspielerin mit ihrem neusten Post auf Instagram deutlich: Dort veröffentlichte Blake mehrer Bilder, die sie mit Babybauch zeigen. Und das mit einer besonderen Message. So schreibt sie: «Hier sind Schwangerschaftsfotos von mir im echten Leben, damit die elf Typen, die vor meinem Haus warten, mich alleine lassen.» Die Paparazzi würden ihr und ihren Kindern Angst machen. Und an ihre Followerinnen und Follower gerichtet: «Danke an alle anderen für die Liebe und den Respekt und dafür, dass ihr Accounts und Publikationen entfolgt, die Fotos meiner Kinder teilen.»