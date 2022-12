Wie Bundespräsident Ignazio Cassis diese Woche an der Hilfskonferenz für die Ukraine in Paris bekannt gab, beteiligt sich die Schweiz mit 100 Millionen Franken an der Nothilfe für den Winter. Doch auch die rund 70 000 Menschen, die seit Beginn des russischen Angriffkriegs im Februar 2022 aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind (Stand November 2022), benötigen unsere Hilfe – genau so wie all jene Erwachsenen und Kinder aus anderen Ländern, die aus verschiedensten Gründen neu in der Schweiz leben.