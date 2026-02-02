Zürich hat jetzt ein Kinderopernorchester

Weiter hinten im Kinderorchester thront Tim auf einem hohen Sitz. Damit er genügend Halt hat, um seinen schweren Kontrabass zu halten, hat man ihm ein Fussbrett an den Bassstuhl montiert. Mit konzentriertem Blick aufs Notenpult vor ihm führt er mit kräftigem Zug den Bogen über die dicken Saiten, und verleiht so dem Orchesterklang sonore Substanz. Auch er ist begeistert: «Mit so vielen Leuten zusammen zu spielen, macht Spass.» Den Bass-Part, den er zu spielen hat, findet er nicht einmal so besonders schwer. Ob er viel dafür übt? «Manchmal schon, manchmal auch nicht», sagt Tim und lacht verschmitzt. Kein Wunder, denn er ist neben der Musik auch ein begeisterter Biker.