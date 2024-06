Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren Bauch nach acht Kindern

Kein Wunder also möchten ihre Fans ihr Figurgeheimnis wissen. In einer Fragerunde ist die Frau von Rapper Bushido (45) nun darauf eingegangen. «Esse keine Kleinigkeiten zwischendurch und achte auf viel Gemüse und Fisch», sagt Ferchichi ihren Followern und fügt an, dass sie sich beim Essen dennoch nicht allzu sehr einschränke und noch nie in ihrem Leben Kalorien gezählt habe. Ihr Rezept scheint zu funktionieren, bei einer Grösse von 172 Zentimetern wiegt sie 54 Kilogramm.