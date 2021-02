Arktisches Höhlenabenteuer

Ihr Eingang liegt oberhalb der Moräne. Wie sehr sich der sechs Kilometer lange Gigant in den letzen Jahren durch die Klimaerwärmung zurückgezogen hat, ist auf den 20 Infotafeln ersichtlich, die wir auf dem Weg zum Schlund passieren. Vor tausenden von Jahren reichte er bis Pontresina, hatte eine Dicke von 150 Metern. Heute ist nicht mehr viel davon übrig. Wer von der Bergstation Diavolezza die Skiabfahrt nach Morteratsch macht, fährt direkt an der mit Eiszapfen dekorierten Öffnung vorbei. Einfacher erreicht man sie zu Fuss. Die Bergsteigerschule Pontresina bietet geführte Tages-Touren für die ganze Familie an (CHF 190.– pro Person). Der Hinweg dauert zwei Stunden.