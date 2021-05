Auch erwachsene Kinder leiden unter der Trennung der Eltern

«Wir haben drei unglaubliche Kinder grossgezogen», schreiben Bill und Melinda Gates unter anderem in ihrem Statement zur Trennung. Dass die Scheidung auch an diesen nicht spurlos vorbeigeht, ist dem Ex-Paar vermutlich bewusst. Aber zumindest Tochter Jennifer scheint zu wissen, was es braucht, um das Ganze zu verarbeiten: ganz viel Raum und Zeit.