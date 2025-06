Babyregen am Wochenende 

Am Vatertag selbst wurde der französische Fussballstar Antoine Griezmann (34) zum vierten Mal Papa. Ihr Geburtstag vom 15. Juni macht die kleine Shai zu einer Besonderheit in ihrer Familie. Denn unglaublich, aber wahr, ihre drei älteren Geschwister Mia (9), Amaro (6) und Alba (4) kamen alle am 8. April zur Welt! «Das Teil, das in unserem Puzzle gefehlt hat», schreibt der Atlético-Madrid-Stürmer auf Instagram.