Barbara und Salar Bahrampoori wollen keine Kinder

Familienglück ohne Kinder

Seit der Hochzeit komme die Frage nach Kindern immer wieder auf. Besonders bei Barbara. «Ich werde oft gefragt, wann es denn so weit sei. Als wäre es selbstverständlich, dass jede Frau Mutter werden will oder kann», sagt sie. «Mit den Jahren an Salars Seite habe ich gemerkt, dass unsere derzeitige Familienkonstellation komplett stimmig ist und uns nichts fehlt.» Der Lebemann hakt ein: «Ich finde, sie beweist Mut, das so klar zu sagen. Viele trauen sich nicht, weil der Druck gross ist. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der das Bild einer Familie nur mit Kindern vollständig ist.» – «Ich habe tiefen Respekt vor allen, die sich bewusst für Kinder entscheiden. Das ist wunderschön und wichtig», meint Barbara. «Nur, für mich stimmt es anders. Ich bin erfüllt durch meinen Beruf, meine Partnerschaft, unser Leben. Ich brauche nichts, um es zu vervollständigen.» Salar legt die Hand auf ihre. «Für unser Familienglück brauchen wir keine Kinder. Wir beide und Liesl – das reicht vollkommen.» Die italienische Trüffelhündin setzt sich auf, als wollte sie bestätigen, dass sie dazugehört.