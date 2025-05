Beatrice und Eugenie schwärmen von ihrer Mutter 

Die Schwestern teilen auch herzige Einblicke in ihre Kindheit. Sie sei morgens jeweils zu ihrer Mum ins Bett geschlüpft und habe die Cartoon-Reihe «Die Schnorchels» geschaut, so Eugenie. Zudem habe ihr ihre Mutter beigebracht, stolz auf ihre Narbe am Rücken zu sein – sie rührt von einer Wirbelsäulen-Operation mit 12 Jahren her, als bei Eugenie Skoliose diagnostiziert wurde. Ihre Mutter sei die eine Person auf die sie sich immer verlassen können, auch in ihrer eigenen Rolle als Mutter, sagen beide. «Egal, wo sie gerade ist oder was sie macht, sie ist da, wenn wir sie brauchen», so Beatrice. Beide Prinzessinnen sind inzwischen selbst Mütter. Beatrice hat mit dem Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (41) die Töchter Sienna (3) und Athena (4 Monate), Eugenie und ihr Mann, der Marketingmanager Jack Brooksbank (39) sind Eltern der Söhne August (4) und Ernest, der am 30. Mai seinen 2. Geburtstag feiert.