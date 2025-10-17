Begünstigt die Abnehmspritze eine Schwangerschaft?

«Schwanger nach Abnehmspritze!» In den sozialen Medien, vorwiegend in den britischen, berichten gerade Dutzende Frauen, dass sie vor der Behandlung mit der Abnehmspritze Mühe gehabt hätten, schwanger zu werden, oder gar als unfruchtbar galten. Nach der Abnehmkur per Spritze seien sie wie durch ein Wunder schwanger geworden. Andere Frauen sagen, sie seien während der Behandlung trotz Einnahme der Pille ungewollt schwanger geworden. Was hat es damit auf sich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.