Das Tennis verkommt mit der Geburt – wie schon während der Schwangerschaft in den letzten Monaten – zur Nebensache. Eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris, wo sie als Titelverteidigerin an den Start gehen würde, ist unwahrscheinlich. Nach Verkündigung der Schwangerschaft Anfang November 2023 erklärte Manager Marion Bai auf Blick-Anfrage, dass sie beabsichtige auf die Tour zurückzukehren, sobald sie sich «körperlich in der Lage fühle».