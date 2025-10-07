«Bella ist Belindas grösste Leistung»

«Schwierig, wenn du mit dem Fitnesscoach zusammenlebst»

Dann gehts auch noch um die Ernährung. Bencic macht klar, dass ihr Mann diesbezüglich «der Boss» sei: «Wenn ich auf dem Sofa sitze und etwas snacken möchte, ist das schwierig, wenn du mit dem Fitnesscoach zusammenlebst.» Und fügt im Ernst an, sie bevorzuge einen «ausbalancierten Ernährungsplan»: «Ich esse normal, von allem ein bisschen. Ich würde nicht sagen, dass alles supergesund ist.»