Liebe Ricarda, es gibt unbestritten Fälle, in denen ein späterer Schuleintritt Sinn macht. Doch diese sind laut Noortje Vriends, Leiterin des Zentrums für Frühförderung des Kantons Basel-Stadt nicht oft der Fall. «Rückstellungen sind nur in seltenen Fällen wirklich sinnvoll. Beispielsweise, wenn ein Kind nicht kindergartenbereit ist und in einem weiteren Jahr Zuhause etwas nachholen soll, was es aus irgendwelchen Gründen verpasst hat, etwa wegen einer längeren Krankheit», so Vriends.