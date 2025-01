Lässt sich dadurch erklären, warum junge Männer sich zu Extremen hingezogen fühlen und überproportional für die steigende Jugenddelinquenz verantwortlich sind?

In der Pubertät entwickelt sich die Orientierung nach aussen besonders stark. Wer bin ich, was will ich, was sind meine Werte? Das ist eine Zeit der Selbstfindung, und da können extremistische Kreise Orientierung und klare Werte bieten. Sie geben ihnen ein Zuhause, wo man sie versteht. In der Extremismusforschung ist lange bekannt, dass Jugendliche auf solche Strukturen ansprechen, wenn sie sich im Elternhaus alleingelassen, in der Gesellschaft eingeschränkt oder unverstanden fühlen.