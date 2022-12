Seltener Anblick: Catherine Zeta-Jones mit Sohn Dylan in Los Angeles

Das bekommen wir nicht oft zu sehen: Catherine Zeta-Jones (53) hat sich am Montagabend anlässlich der Premiere der Disney+-Serie «Das Vermächtnis von Montezuma» (Originaltitel: «National Treasure: Edge of History») gemeinsam mit ihrem Sohn Dylan Douglas (22) auf dem roten Teppich in Los Angeles gezeigt. Arm in Arm und in schicken Outfits meisterten Mutter und Sohn das Blitzlichtgewitter.