Darauf müssen sich Mädchen vorbereiten

Wann macht eine Kontrolle in der Jugendgynäkologie Sinn?

Die reguläre jährliche Vorsorge mit Krebsabstrich wird in der Schweiz erst ab dem 21. Altersjahr empfohlen. Dennoch werden Mädchen oft schon vorher in einer gynäkologischen Praxis vorstellig. Der häufigste Grund sind starke Menstruationsbeschwerden – Schmerzen oder sehr unregelmässige Blutungen. «Dass solche Beschwerden bei jungen Frauen häufiger vorkommen, ist normal. Aber manche Mädchen leiden so stark, dass sie erbrechen oder tagelang bettlägerig sind. Dann sollte man nicht zu lange zuwarten, sondern sich rasch Hilfe holen», so Fischer. Eine erste Massnahme sei eine gut abgestimmte Schmerztherapie – regelmässig über zwei bis drei Tage hinweg, anstatt nur einmalig, wenn die Krämpfe schon kaum mehr auszuhalten sind. «So lassen sich Schmerzspitzen vermeiden, und man braucht letztlich eine geringere Dosierung, um die Beschwerden in Schach zu halten.» Auch eine hormonelle Behandlung, zum Beispiel mit der Pille, kann helfen, den Zyklus und die damit verbundenen Symptome zu regulieren.