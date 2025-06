Darauf müsst ihr achten, wenn ihr im Konkubinat lebt

Im Leben stellt man sich viele Fragen. Besonders im Bereich Finanzen und Vorsorge wimmelt es nur so von Fragezeichen. Wer in einer Partnerschaft lebt, merkt schnell: Die Komplexität verdoppelt sich. Was bedeutet es, wenn einer von euch plötzlich nicht mehr arbeiten kann? Oder wenn Nachwuchs unterwegs ist? Und wie steht es um die Absicherung im Todesfall?