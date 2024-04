Was sollte man vermeiden?

«Ich würde mein Töffli nicht gerade am Bahnhof oder vor einem gut besuchten Lokal stehen lassen, vor allem am Wochenende. Es lohnt sich aber so oder so in ein gutes Schloss zu investieren – und in einen abschliessbaren Tankdeckel. Man glaubt nicht, wieviele Witzbolde auf so grossartige Ideen kommen, wie Zucker in einen Mofatank zu füllen! Auch, wenns verlockend ist: nicht zu zweit fahren. Das ist nicht nur verboten, sondern macht auch das Töffli kaputt. Und: Das Mofa niemals jemand anderem ausleihen! Auch beste Freunde achten nicht so sehr auf ein fremdes Töffli wie auf ein eigenes, und wenn jemand anders dein Fahrzeug schrottet, hast du das Problem, nicht er oder sie.»