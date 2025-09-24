Darf man einem Mädchen einen Bubennamen geben? 

Auch hierzulande weichen sich die Grenzen langsam auf und genderneutrale Namen werden immer beliebter. So gelten Luca, Noa oder Toni mittlerweile als unisex. Wer seinem Kind allerdings einen Namen geben möchte, der hier eindeutig dem anderen Geschlecht zugesprochen wird – also Thomas für ein Mädchen oder Barbara für einen Buben – dürfte beim Zivilstandsamt wohl nicht damit durchkommen. Gechlechtsuntypische Namen gelten in der Schweiz, genau wie Marken- oder Ortsnamen oder Namen mit negativen Konnotationen (zum Beispiel Judas) – als verletzend für das Interesse des Kindes.