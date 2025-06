Darum entscheiden sich Frauen gegen eine spontane Geburt

Höchste Kaiserschnitt-Rate in Schaffhausen, Zug und Zürich

Gemäss dem Bundesamt für Statistik haben im Jahr 2023 rund ein Drittel der schwangeren Frauen per Kaiserschnitt geboren. Am höchsten ist die Kaiserschnittrate in den Kantonen Schaffhausen, Zürich und Zug mit jeweils rund 40 Prozent. Über die Hälfte der Eingriffe war geplant. Ausserdem gehört die Schweiz neben Italien und Deutschland zu den europäischen Ländern, in denen am häufigsten Kaiserschnitte vorgenommen werden.