Als ich mit meinem Sohn in den Wehen lag, zog mein Leben wie ein Film an mir vorbei. Ich dachte an all die Reisen, die ich gemacht habe. An all die Männer, die ich getroffen habe. An all die Schmetterlinge, die ich im Bauch hatte. An all meine Jobs und Nebenjobs. An meine Zeit als Reiseleiterin in der Türkei.