Das brauchts, um mit dem Schwingen zu beginnen 

Warum nehmen sie dann teil?

Um Erfahrungen zu sammeln. Wir geben Jungen gern die Chance, sich im Sägemehl des ESAF zu wälzen. Wenn wir die Wahl haben zwischen zwei Schwingern mit der gleichen Leistung, nehmen wir tendenziell den Jüngeren ans ESAF. Dieser hat seine Karriere noch vor sich und profitiert ungemein von dieser Erfahrung. Es ist das einzige Schwingfest, das zwei Tage dauert. Das ist ein riesiger Unterschied bei der Kräfteverteilung. Wenn einer mit 16 das erste Mal an einem Eidgenössischen ist, das alle drei Jahre stattfindet, dann ist er das nächste Mal 19 Jahre alt und vielleicht schon ein guter Kandidat für einen Kranz.