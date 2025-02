«Das Gymnasium kann Chancen verbauen»

Nachhilfeunterricht boomt. Was halten Sie davon?

Nachhilfe in einem einzelnen Fach über eine begrenzte Zeit kann sehr hilfreich sein. Schwierig wird es, wenn Nachhilfe quasi vorausgesetzt wird. Es ist zum Beispiel eher die Ausnahme, wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Prüfung fürs Gymnasium in Zürich macht, ohne davor einen privaten Vorbereitungskurs absolviert zu haben. Auch Angebote für Kurse in den Sommerferien, in denen Schülerinnen und Schüler zum Teil mehrere Wochen Defizite in Fächern wie Mathematik oder Französisch aufholen sollen, schiessen wie Pilze aus dem Boden. Oft bleibt den Jugendlichen dann zu wenig Zeit, um sich zu erholen.