Trend zum Individualismus oder Lebensrettung?

Das ist die wahre Absicht der Baby-an-Bord-Aufkleber

Viele finden sie zum Fremdschämen: Die Baby-an-Bord-Aufkleber am Autoheck, am besten noch ausgeschmückt mit den individuellsten Namen. Was viele nicht wissen: Der ursprüngliche Zweck dieser Kleber ist es nicht, aller Welt die seltsamen Vornamen des eigenen Nachwuchses zu präsentieren. Und auch nicht, andere zum vorsichtigen Fahren zu animieren.