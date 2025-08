Das neue Leben von OL-Legende Niggli-Luder

Fraglos haben Malin, Anja und Lars das OL-Gen von den Eltern geerbt. Beim Rundgang durch das Haus fallen zahlreiche Startnummern auf. Während die Zwillinge im skandinavischen Volkssport noch in den Kinderschuhen stecken, gehört Malin dem OL-Nachwuchskader Bern/Solothurn an. «Wir sind fast an jedem Wochenende an einem Wettkampf anzutreffen», sagt Simone Niggli-Luder, die 2013 vom Spitzensport zurückgetreten ist. Mit ihrem Ehemann tritt sie öfter in der Staffel und in ihrer Alterskategorie im Einzel an.