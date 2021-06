Das sind die elf Urenkel der Queen

So wächst sie auf: Die älteste Tochter von Queen-Enkelin Zara Tindall, geborene Phillips, lebt mit ihrer Familie auf dem Land in Gatcombe Park in Gloucestershire. Papa Mike ist ein ehemaliger Rugby-Spieler, die Mama begeisterte Springreiterin, Sport wird also gross geschrieben bei den Tindalls. Auch Zara trägt keinen Titel, da Prinzessin Anne diesen, wie für Peter Phillips, ablehnte. So tragen auch Mia und ihre Geschwister keinen.