Das sind die vier grössten Sackgeldfehler

Auch Geld als Belohnung einzusetzen, insbesondere für gute Schulnoten, ist für Erziehungsexperten ein No-Go. «Indem Eltern nur belohnen, was messbar ist – in diesem Fall gute Noten –, setzen sie falsche Anreize. Das Kind lernt: Für eine Note lohnt sich der Einsatz. Für andere Leistungen, etwa Klassenkameraden bei den Hausaufgaben zu helfen, gibt es kein Geld. Das Kind stuft also automatisch das Helfen bei den Hausaufgaben als weniger wichtig ein» sagt Etienne Bütikofer, Leiter des Büros für Bildungsfragen und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Bern gegenüber der Elternzeitschrift «Fritz und Fränzi».