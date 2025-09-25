Das stille Leiden der Kinder mit ADS

Wenn ein Verdacht besteht: Ab wann sollen Eltern ihre Kinder abklären lassen?

Sobald Eltern, Lehrpersonen oder andere Bezugspersonen merken, dass die Aufmerksamkeit, Impulsivität oder das Verhalten eines Kindes deutlich vom Altersdurchschnitt abweichen und das Kind dadurch im Alltag, in der Schule oder im sozialen Umfeld spürbar belastet ist, lohnt sich eine Abklärung. Es geht weniger um ein bestimmtes Alter, sondern darum, ob die Schwierigkeiten dauerhaft bestehen und die Entwicklung beeinträchtigen. Ist die Diagnose gestellt, kann man betroffenen Kindern und ihren Eltern Unterstützung anbieten. Ganz wichtig ist auch gute Aufklärung. Eltern sollen wissen, dass ihr Kind anders ist und dass eben dieses Kind auch anders völlig in Ordnung ist.