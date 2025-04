Der Druck kommt oft von den Eltern

4. Auf Fortschritte fokussieren

«Es ist wichtig, Kinder in ihrem Lernprozess durch positive und konstruktive Rückmeldungen zu unterstützen», sagt Daum. Anstatt zu sagen «Du bist ein super in Deutsch», sei es viel hilfreicher zu betonen «Ich finde es grossartig, wie fleissig du bist und welche Fortschritte du machst». Dadurch verstehe das Kind, dass seine Erfolge auf sein Handeln zurückzuführen sind. «Umgekehrt können negative Aussagen schnell entmutigend wirken», so der Experte. Insbesondere, wenn sie pauschal formuliert seien.