«Der Schlafbedarf von Kindern wird oft überschätzt»

Häufiges Schnarchen abklären lassen

Sind beispielsweise Schlafwandeln oder Reden im Schlaf Alarmzeichen? Rabia Liamlahi, Oberärztin am Universitäts-Kinderspital Zürich, die in der Schlafsprechstunde Familien berät, gibt Entwarnung: «Reden und Schlafwandeln sind bei Kindern ein häufiges Phänomen und meist nicht Ausdruck eines schlechten Schlafs.» Beim Schlafwandeln wachen die Hirnareale, die für Bewegung zuständig sind, auf, aber jene, die für das Bewusstsein zuständig sind, schlafen noch. «Das koordinierte Aufwachen funktioniert noch nicht – meist wächst sich das aus», erklärt Rabia Liamlahi. Dasselbe gilt für den Nachtschreck, von dem besonders Kinder im Kindergartenalter betroffen sind. Es handelt sich dabei um ein ähnliches Phänomen wie das Schlafwandeln, doch beim Nachtschreck sind auch die Hirnareale wach, die für die Emotionen zuständig sind. Auch wenn Kinder mal im Rahmen einer Erkältung schnarchen, ist das kein Grund zur Sorge. Kommt das Schnarchen jedoch dauerhaft vor, kommt es zu Atemaussetzern oder ist das Kind tagsüber nicht erholt, sollte man die Ursache des Schnarchens abklären lassen.