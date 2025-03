Der Schminktisch ist das Herzstück im Kinderzimmer

«Sophia weiss Beauty-Hacks, von denen habe ich im Leben noch nie was gehört!», so Mama Daniela Katzenberger. Sie selber habe mit 13 oder 14 Jahren begonnen, sich zu schminken. Ihre Tochter macht das nun noch früher, stören tut es die Mama nicht. Katzenberger will ihrer Tochter nicht etwas verbieten, das sie auch selber tut.