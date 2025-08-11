«Der Schulstart ist auch für Eltern ein Meilenstein»

Auch für mich als Mutter bedeutet das eine Gratwanderung. Ich will Halt geben, trösten, aber auch zumuten. Ich will meinen Kindern zutrauen, dass sie eigene Strategien entwickeln, mit Enttäuschungen umgehen und wieder aufstehen können. Nicht alles glätten, nicht jede Schwierigkeit aus dem Weg räumen. Sondern da sein – mit Liebe und Vertrauen. Das ist nicht immer einfach. Doch loslassen heisst nicht, sich zurückzuziehen. Es heisst, präsent zu bleiben. Nicht als Kontrolle im Vordergrund, sondern als Sicherheitsnetz im Hintergrund. Kein Drama, keine Panik, keine Smartwatch zur Standortüberwachung. Sondern Zuversicht. Ein inneres: Du machst das. Du kannst das. Und wenn etwas ist, bin ich da.