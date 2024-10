Der Sport ist mit ein Grund, warum Jan Steiner Ende der 90er-Jahre von Bassersdorf ZH ins Bündner Hochtal gezogen ist. «Als junger Mann war ich begeisterter Bergsteiger. Die einzigartige Natur des Engadins hat mich sofort fasziniert.» Nach seiner KV-Lehre zieht er nach Pontresina in eine Einzimmerwohnung. «Am Morgen arbeitete ich als Skilehrer und am Abend als Tellerwäscher in einem Hotel.» Durch den Sport lernt er auch seine Frau kennen, eine gebürtige Westschweizerin aus Freiburg. Sie arbeitete damals einen Winter lang als Snowboardlehrerin. Als sowohl er als auch sie am ersten Weihnachtstag von ihren Schülern versetzt werden, beschliessen sie spontan, zusammen einen Kaffee am Pistenrand zu trinken. «Eigentlich hatte ich geplant, nur eine Saison zu bleiben», sagt sie und lacht. Bald sind es 20 Jahre.