Die (fast) perfekte Patchwork-Welt der Stars 

Patchwork-Glück an einer Abschlussfeier, Teil drei: Augustin (18), Sohn von Model Linda Evangelista (60) und Mode-Tycoon François-Henri Pinault (63). Seine Eltern trennten sich bereits vor seiner Geburt, kurze Zeit später begann Pinaults Beziehung mit Hollywoodstar Salma Hayek (58), Augustins Halbschwester Valentina ist nicht mal ein Jahr jünger als er. Das Verhältnis seiner Eltern war lange angespannt und geprägt durch Krach um Unterhaltszahlungen. Auch das scheint vergessen und vergeben zu sein: Zum Abschluss gratulieren Papa, Mama und Stiefmutter und Hayek schreibt auf Instagram: «Augie, wir sind so stolz auf dich! Herzliche Gratulation an Linda und François.»