Ganz ehrlich gesagt bin ich eher etwas verschlossen und zeige mich selten von der verletzlichen Seite. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man Vorbilder hatte, die Schwächen nicht so gezeigt haben, nur die perfekte Show war sichtbar. Für mich war die Aufgabe des Künstlers eigentlich immer die, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, in eine andere Welt zu tauchen, und eben nicht zu zeigen, wenn man Probleme hat. In meiner Musik und in meinen Texten hab ich mich zwar immer «ausgezogen», aber ohne Mikrofon habe ich sehr wenig von mir erzählt. «Sing Meinen Song» hat mich diesbezüglich verändert. Da stehe ich nicht auf meiner Bühne, die ich kontrollieren kann, sondern bin mit einer Gruppe als Team auf diesem wunderbaren Spielplatz. Die Geschichten und Emotionen wirken so stark, dass ich ganz viel von meiner Schutzmaske verloren habe. Dafür bin ich sehr dankbar.