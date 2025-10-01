Die Popkultur der Gen Alpha 

Gamingwelten statt Märchenfilme

Die Generation Alpha – also alle, die nach 2010 geboren sind – hat ihre ganz eigenen Regeln, ihre eigenen Stars und eigenen Codes. Zehn- bis Fünfzehnjährige wachsen heute nicht mehr mit den «Bravo»-Hits oder den grossen Samstagabendshows auf, sie himmeln nicht mehr Stars wie Justin Bieber (31) oder Taylor Swift (35) an. Sie tauchen stattdessen lieber in ihre eigene Computerspiel-Welt von Minecraft oder Roblox – digitale Baukästen, in denen Kinder ganze Städte oder Abenteuer kreieren, sich mit Freunden verabreden und Geschichten nachspielen können. Ein sozialer Treffpunkt, vergleichbar mit dem Pausenplatz, nur eben digital. Eine aktuelle Studie der deutschen Lernplattform Edurino zeigt, dass 92 Prozent der Gen Alpha regelmässig Computerspiele spielen. Viele sind dabei Teil von Gaming-Communitys, kaufen dazugehörende Kleidung und Merchandise.