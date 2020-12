Die Schulbücher unserer Kinder sind rassistisch

Die Rassismuskritik an Schweizer Schulbüchern stammt von der Sozialarbeiterin Mandy Abou Shoak und Rahel El-Maawi, Organisationsberaterin für diversitätsorientierte Betriebskultur. Untersucht wurden fünf Deutsch – und vier Geschichtsbücher, die meisten in den letzten vier Jahren neu aufgelegt. Die Autorinnen zeigen die Problematik in drei Broschüren auf. Sie möchten damit für eine rassismuskritische Verwendung der Lehr- und Lernmaterialen sensibilisieren.



In den Lehr- und Lernmaterialien finden sich nach wie vor rassistische Erzählstränge, die sich in Wort und Bild manifestieren. So zum Beispiel, wenn schwarze Menschen mit rassistischen Begriffen bezeichnet oder aber in ausschliesslich zudienenden Funktionen dargestellt werden.