Die schrägsten Orte, an denen Babys geboren wurden

Von Leben und Tod

Tatsächlich so geplant ist die Geburt des kleinen Ajax am 25. Oktober 2011, öffentlich in der Microscope Gallery in New York. Sie ist das Highlight der Performance «The Birth Of Baby X» seiner Mama, der Künstlerin Marni Kotak, und wird natürlich auch filmisch festgehalten. Was der mittlerweile Elfjährige heute wohl von seiner spektakulären Geburt hält?