«Diese Leute sind giftig»

Auch Adeles (37) schwierige Beziehung zu ihrem Vater Mark Evans (†57) ist bekannt. Sie habe ihm nie vergeben können, dass er ihre Mutter und sie im Kleinkindalter verliess. 2011 gab Evans dem Magazin «The Sun» ein Interview, mit dem Adele nicht einverstanden war. Darin sagte er: «Ich war ein schrecklicher Vater, in einer Zeit, in der sie mich wirklich gebraucht hätte. Ich habe jeden Tag zwei Liter Vodka und sieben oder acht Bier vernichtet.» 2021 starb Evans an Darmkrebs. Die beiden hätten kurz vor seinem Tod noch ihren Frieden schliessen können, sagte Adele damals gegenüber «Vogue».