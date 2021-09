Diese Mom ist einfach Wow

«Wow!» Hört Vanessa Kammermann, 42, in ihrem Büro solche begeisterte Reaktionen, weiss sie: «Wir haben das Richtige gewagt!» Denn «Wow» heisst das Museum, das sie und ihr Mann Matthias, 49, vor einem Jahr eröffnet haben. «Wenn unser Name schon so lautet, dann ist es eine Ansage und unser Ansporn, dies zu liefern», sagt die Direktorin und Gründerin stolz. Liefern tun sie tatsächlich: Die bunten, interaktiven Räume voller Illusionen und optischer Täuschungen mitten in der Stadt Zürich kommen an und faszinieren Jung und Alt. «Spread the wow» lautet das Motto und Ziel des Ehepaars.