Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) der Niederlande hat nach ihrem Matura-Abschluss und einer darauffolgenden kurzen Auszeit eine grosse Entscheidung getroffen: Alexia der Niederlande zieht für ihr Studium nach London. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alexia der Niederlande wird Ende September am University College London mit dem Bachelor-Abschluss in Science & Engineering for Social Change an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften beginnen», hiess es letztes Jahr in einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite des Palastes. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Hockey und reitet. Ausserdem ist die Prinzessin auch musikalisch begabt: Sie singt gerne und spielt Klavier.

Prinzessin Ariane der Niederlande (17)