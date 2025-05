«Unser Kind in meinem Bauch ist sehr verbindend»

Seit ihrer Traumhochzeit Mitte Februar (Blick berichtete exklusiv) nahe Kapstadt hat sich das Leben von Dominique Rinderknecht und ihrem Mann Drew Gage nachhaltig verändert. «Diese Zeremonie der Vermählung hat so viel Bedeutung und Tiefgang», erklärt Rinderknecht. «Zwei Menschen schauen sich in die Augen und sagen: Ich wähle dich. Jeden Tag neu. Ich finde es wunderschön, verheiratet zu sein.» Mit der Schwangerschaft sei die Beziehung zu Drew noch intensiver geworden. «Unser Kind wächst in meinem Bauch. Das ist sehr verbindend.»