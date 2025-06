Ehepaar mit Kindern? Alleinerziehend? So könnt ihr Geld anlegen!

Weitere 25 Prozent des Sparbetrags sollten laut dem Experten in Wachstumsaktien fliessen. Also in Aktien von Unternehmen, die hohes Wachstum bei Umsatz und Gewinn verzeichnen. Dabei gilt es, auf Diversifikation über Branchen und Weltregionen zu achten. Einen kleinen Anteil empfiehlt der Experte in Kryptowährungen wie Bitcoin zu investieren. «Dies als spekulative Wette auf zukünftiges Wachstum», so Büsser.