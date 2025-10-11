«Eine Abtreibung kam für mich nie in Frage»

Milch abpumpen in der Schule

«Das Schwierigste war für mich das Getuschel, diese vielsagenden Blicke – ich habe gespürt, wie ich verurteilt wurde, am Arbeitsplatz, in der Schule. Oft schämte ich mich. Besonders als das Baby da war und ich in der Schule die Milch abpumpen musste – in der Toilette, wo es alle mitbekommen haben. Die Geburt verlief gut, ich wurde liebevoll betreut und ich spürte, dass ich respektiert und ernst genommen werde. Schlimm war es danach, zusammen mit den anderen Müttern im Zimmer. Da waren wieder diese Blicke. Es war so klar, dass sie über mich getratscht haben, echt gemein. Wer sagt, dass man mit 17 keine gute Mutter sein kann? Ich habe dort 30-Jährige gesehen, die keine Ahnung hatten, wie sie ihr Baby halten sollen. Jede Mutter ist eine Anfängerin und muss lernen, wie man mit einem Baby umgeht – egal wie alt sie ist.»